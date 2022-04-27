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9 نقاط تحمّس فياريال للإطاحة بـ«ليفربول»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 01:54 مساء
9 نقاط تحمّس فياريال للإطاحة بـ«ليفربول»
مباراة لفريق فياريال. (صفحة فياريال عبر فيسبوك)
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يدرك فياريال خلال مواجهة ليفربول، اليوم الأربعاء أن الطريق الوحيد للعودة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل هو التتويج باللقب، إذ يحتل المركز السابع في الدوري على بعد تسع نقاط من المركز الرابع قبل خمس مباريات من النهاية.

موعد القمة
يستقبل ليفربول على ملعبه «أنفيلد» ضيفه فياريال الإسباني، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

حديث إيمري
وقال إيمري: «من أجل تحقيق شيء، عليك أن تقوم بأمور مهمة والتغلب على الأفضل، تلك المباراة ضد يوفنتوس منحتنا الكثير من الثقة، في نصف النهائي، سنحاول أن نخلق الظروف ذاتها من أجل أن نمنح أنفسنا الفرصة، ليفربول فريق عظيم».

خسارة جيرار
وسيفتقد إيمري لجهود مهاجمه جيرار مورينو الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ تعرض لها ضد خيتافي في 16 أبريل الجاري.

صعق يوفنتوس
وكان فياريال صعق يوفنتوس بثلاثية نظيفة في معقله في تورينو بعد تعادلهما بهدف، وجدد النتيجة الأخيرة في بافاريا إيابا في ربع النهائي بعد فوزه بهدف على أرضه ذهابا.

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