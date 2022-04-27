6 انتصارات مرعبة لـ«ليفربول» قبل نصف نهائي دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

يدخل ليفربول مواجهة فيال ريال بعد فوزه (2-صفر) نهاية الأسبوع على غريمه إيفرتون في ديربي الـ«ميرسيسايد»، محافظا على سلسلته الخالية من الهزائم في الدوري للمباراة الرابعة عشرة تواليا وعلى سجله خاليا من الخسائر على أرضه هذا الموسم في «البريميرليغ».

علامة كاملة

وبعد دور مجموعات حقق ليفربول العلامة الكاملة بستة انتصارات من ست مباريات، أطاح ليفربول بإنتر ميلان من ثمن النهائي بعد أن فاز عليه في معقله (2-صفر) قبل أن يحقق بطل إيطاليا فوزا غير كافٍ في أنفيلد (1-صفر)، وفي ربع النهائي.

موعد القمة

يستقبل ليفربول على ملعبه «أنفيلد» ضيفه فياريال الإسباني، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.