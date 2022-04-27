مسار صحيح لـ«فياريال» لم يتحقق منذ 2006

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فياريال قبل مواجهته اليوم أمام ليفربول في ذهاب نصف النهائي أفضل نتيجة له في المسابقة القارية الأم، دوري الأبطال، بعد أن بلغ في موسم 2005 - 2006 نصف النهائي قبل أن يخرج أمام آرسنال الإنجليزي.

تتويج أوروبي

وأثبت فياريال أن تتويجه بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» العام الماضي على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي لم يكن صدفة، وهو الذي يقوده المتخصص في هذه المسابقة أوناي إيمري الذي حقق لقبها أربع مرات، بثلاث منها تواليا مع إشبيلية بين 2014 و2016.

مسار صحيح

ولا يزال الفريق الإسباني على المسار الصحيح من أجل تكرار الإنجاز الرائع لبورتو البرتغالي بقيادة جوزيه مورينيو الذي حقق لقب دوري الأبطال العام 2004 بعد عام من تتويجه بلقب كأس الاتحاد «يوروبا ليغ».