ذكريات إيمري تؤلم كلوب قبل قمة دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

سبق لليفربول وفيا ريال أن تواجها مرتين فقط قاريا، في نصف نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2015 - 2016 عندما عوض ليفربول بقيادة كلوب تأخره بهدف ذهابا في إسبانيا إلى فوز (3-صفر) إيابا في أنفيلد، قبل أن يخسر النهائي ضد إشبيلية وإيمري بالذات (1-3) في بازل السويسرية.

قلق كلوب

وعلق كلوب على المباراة قائلا: «ستكون المباراة صعبة جدا جدا ضد فياريال، في نصف نهائي دوري الأبطال، إذا لم تكن الأمور صعبة، فإن هناك خطأ ما»، بحسب ما نقله موقع «الشرق الأوسط أون لاين».

تفوق إيمري

وتابع: «بعد تفوق منافسنا على يوفنتوس وبايرن، فهذا يعني أنه يستحق التواجد في نصف نهائي دوري الأبطال، أوناي إيمري هو ملك الكؤوس، ما يقوم به أمر لا يصدق».

موعد القمة

يستقبل ليفربول على ملعبه «أنفيلد» ضيفه فياريال الإسباني، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.