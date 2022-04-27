ليفربول يجهز مسرح «أنفيلد» لاستقبال الحصان الأسود فياريال

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل ليفربول على ملعبه «أنفيلد» ضيفه فياريال الإسباني، الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

الحصان الأسود

يضع أصحاب الأرض في الحسابات أن الخطأ ممنوع أمام الحصان الأسود للبطولة الذي يسعى للإطاحة بعملاق قاري آخر، ويسعى ليفربول نحو رباعية تاريخية هذا الموسم.

يوفنتوس وبايرن

ويصطدم ليفربول بفريق أقصى يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ بطل ألمانيا من الدورين ثمن النهائي وربع النهائي تواليا.

قيادة الألماني

ويخوض فريق ليفربول تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب نهاية موسم ناري، إذ يتخلف بنقطة فقط عن مانشستر سيتي في السباق الشرس على لقب الدوري الإنجليزي قبل خمس مراحل من النهاية، وبلغ نهائي كأس الاتحاد حيث سيواجه تشيلسي بعد تتويجه على حساب الأخير بلقب كأس الرابطة في وقت سابق من الموسم.