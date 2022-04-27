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فيدرر يشارك في بطولة داخل القاعات بسويسرا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 12:44 صباحا
فيدرر يشارك في بطولة داخل القاعات بسويسرا
النجم السويسري روجر فيدرر. (الإنترنت)
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قال منظمون، اليوم الثلاثاء، إن النجم السويسري المخضرم روجر فيدرر، وقع عقدا سيشارك بمقتضاه في بطولة مدينته بازل السويسرية في أكتوبر المقبل.

وجاء في البيان الصادر عن اللجنة المنظمة للدورة التي توج فيدرر بلقبها عشر مرات من أصل 15 مباراة نهائية، وفقا لـ«فرانس برس» أن روجيه فيدرر سيكون على رأس قائمة المشاركين في دورة مسقط رأسه بازل.

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وأوضح البيان: «بعد كأس لايفر في لندن (بين 23 و25 سبتمبر)، أضاف بازل إلى روزنامته وأكد لإدارة الدورة مشاركته».

شكوك حول موعد عودته
وتحوم الشكوك حول موعد عودة اللاعب الحاصل على 20 لقبا في البطولات الكبرى بعد معاناته طويلا من مشكلات في الركبة.

ولم يشارك فيدرر المصنف الأول عالميا سابقا والذي سيكمل عامه 41 في أغسطس المقبل في أي بطولة منذ يوليو من العام الماضي عندما خرج من بطولة ويمبلدون في دور الثمانية على يد البولندي هوبرت هوركاتش.

وخضع فيدرر لعمليتين جراحيتين في الركبة في 2020 وعاد للملاعب في العام الماضي لكنه خضع لجراحة أخرى في الركبة بعد بطولة ويمبلدون أجبرته على الغياب عن بطولات النصف الثاني من الموسم.

غياب استمر عامين
وفي فبراير الماضي أكد فيدرر خططه الخاصة بالمشاركة إلى جانب الإسباني رفائيل نادال في كأس ليفر للتنس في لندن في سبتمبر المقبل.

وبعد غياب استمر عامين بسبب جائحة «كوفيد-19» تعود بطولة بازل التي تقام داخل القاعات إلى الحياة وستقام ما بين 24 و30 أكتوبر المقبل.

وفاز فيدرر بلقب بطولة بازل عشر مرات وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أحد حتى الآن وسيعود إلى البطولة حاملا للقب. ولم يخسر فيدرر في البطولة منذ 2013.

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