نادال يعود من الإصابة للمشاركة في بطولة مدريد للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رافائيل نادال، بطل أستراليا المفتوحة للتنس، الثلاثاء، أنه سيعود من الإصابة، بعد غياب شهر واحد، للمشاركة في بطولة مدريد المفتوحة للأساتذة خلال الأسبوع الجاري.

وكتب نادال على «تويتر»، وفقا لـ«رويترز»: «على الرغم من الوصول مباشرة قبل البطولة، ومواجهة صعوبات خلال الاستعداد، فإني أريد حقا المشاركة في مسابقة بلادي في ظل أن الفرص المتاحة قليلة.. لذا سأحاول الظهور بأفضل شكل ممكن. أراكم في مدريد».

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وتأتي عودة المصنف الأول عالميا سابقا إلى الملاعب بعد أقل من شهر واحد على بطولة فرنسا المفتوحة، حيث سيحاول تعزيز رقمه القياسي وحصد اللقب للمرة 14. وتنطلق المسابقة في 22 مايو المقبل.