«كاف» يعلن التشكيل المثالي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، التشكيل المثالي للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري (2021 -2022).

وشهد التشكيل المثالي لجولة إياب ربع نهائي أبطال أفريقيا، تواجد المحترف الدولي الليبي حمدو الهوني، على الرغم من خروج فريقه «الترجي» التونسي من دور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام «وفاق سطيف» الجزائري.

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وتأهل «الأهلي» المصري على حساب «الرجاء» المغربي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين. وصعد كل من «الوداد» المغربي و«وفاق سطيف» الجزائري و«بترو أتلتيكو» الأنغولي على حساب «شباب بلوزداد» الجزائري و«الترجي» التونسي و«صن داونز» الجنوب أفريقي.

وجاء التشكيل المثالي كالتالي:

حراسة المرمى: سفيان خذايرية (وفاق سطيف).

خط الدفاع: محمد خثير زيتي (وفاق سطيف) - أشرف داري (الوداد) - محمد عبد المنعم (الأهلي) المصري - براين مانديلا (صن داونز).

خط الوسط: أمير قروي (وفاق سطيف) - حمدو الهوني (الترجي) - محمد المكعزي (الرجاء).

خط الهجوم: رياض بن عياد (وفاق سطيف) - فابريس نجوما (الرجاء) - تياغو أزولو (بترو أتلتيكو).

ويواجه «الأهلي» المصري نظيره «وفاق سطيف» الجزائري، بينما يلتقي «الوداد» المغربي مع «بترو أتلتيكو». ومن المنتظر أن تقام المباريات أحد يومي 6 و7 مايو ذهابًا، و13 و14 مايو إيابًا.