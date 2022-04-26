أستراليا ترفض الظهور في ألعاب آسيا 2022

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت اللجنة الأولمبية الأسترالية، الثلاثاء، رفض أستراليا عرضا بالمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للمرة الأولى في وقت لاحق من العام الجاري؛ نظرا لعدم رغبة أي من الاتحادات التي تلقت الدعوة في المشاركة في الدورة التي ستقام في مدينة هانغتشو الصينية.

ووجه المجلس الأولمبي الآسيوي الدعوة لمشاركة نحو 300 رياضي و150 إداريا وفنيا من دول منطقة الأوقيانوس التي تشمل أستراليا ونيوزيلندا في الدورة التي ستقام ما بين 10 و25 سبتمبر المقبل في المدينة الواقعة في شرق الصين، بحسب موقع «24» نقلا عن «رويترز».

وقال ناطق باسم اللجنة الأولمبية الأسترالية، الثلاثاء، «لن يشارك أي رياضي من بلادنا في الدورة»، كما أكدت ناطقة باسم اللجنة الأولمبية النيوزيلندية عدم المشاركة في الدورة أيضا.