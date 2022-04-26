فالنسيا رابع مدن دور المجموعات بنهائيات كأس «ديفيز» للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الاتحاد الدولي للتنس، الثلاثاء، أن مدينة فالنسيا الإسبانية أصبحت رابع مدينة يجري اختيارها لاستضافة مباريات دور المجموعات ضمن نهائيات كأس «ديفيز» لفرق الرجال في سبتمبر المقبل، إلى جانب بولونيا الإيطالية وغلاسغو الإسكتلندية وهامبورغ الألمانية.

وفي وقت سابق اختيرت ملقا الإسبانية للمشاركة في استضافة مباريات دور المجموعات ما بين 14 و18 سبتمبر 2022 لكنها استبعدت بعد ذلك بعد أن تقرر مشاركتها في استضافة أدوار خروج المغلوب في نهائيات البطولة للعامين 2022 و2023، بحسب موقع «24» نقلا عن «رويترز».

وقال الاتحاد الدولي للتنس في بيان «وقع اختيار لجنة كأس ديفيز ومجلس إدارة الاتحاد الدولي للتنس على فالنسيا بعد مراجعة متأنية للعروض المقدمة».