بنزيما يتحدى عقلية غوارديولا الهجومية الوهمية في السيتي

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال، اليوم الثلاثاء، زخما في كوكبة النجوم، خصوصا في المهاجمين، وعلى رأسهم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وعلى الرغم من أن التنوع الهجومي من دون الاعتماد على رأس حربة صريح قاد مانشستر سيتي إلى الفوز بلقب الدوري الممتاز والوصول للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلا أنه تظل عقلية الإسباني بيب غوارديولا هي المتحكم الرئيسي في المنظومة الهجومية للسيتي.

كوكبة مهاجمي السيتي

ويضم سيتي العديد من لاعبي الهجوم أمثال فيل فودن، رحيم ستيرلينغ، الجزائري رياض محرز أو جاك غريليش، لكن الخطر يأتي من كل مكان، فاللاعب الأكثر تسديدا على المرمى في الفريق في منافسات الدوري هو الظهير البرتغالي جواو كانسيلو (66 تسديدة)، كما أن لاعب خط الوسط البلجيكي كيفن دي بروين وزميله البرتغالي برناردو سيلفا وحتى الألماني إيلكاي غوندوغان يجيدون في التقدم لملء مركز المهاجم الصريح، وسيكون على بنزيما الذي سجل 12 من أهداف ريال مدريد الـ22 في المسابقة القارية هذا الموسم، مواجهة هذه الكتيبة الهجومية، بحسب «الشرق الأوسط أونلاين».

- فك عقدة ملعب السيتي تمنح أنشيلوتي طريق لقب تاريخي

- ملحمة إنقاذ بنزيما المذهلة أمام السيتي

- الريال يترقب نقطة تتويج «الليغا» والسيتي يعاني من مطاردة ليفربول

- للمرة الثالثة.. غوارديولا يحاول صناعة مجد السيتي أمام الريال

موعد القمة

يستقبل ملعب الاتحاد، اليوم الثلاثاء، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا، قمة مانشستر سيتي وريال مدريد، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يقام الإياب في ملعب ريال مدريد يوم 4 مايو المقبل.

ريال مدريد مختلف

من جانبه، قال بنزيما عن اعتماد الريال عليه: «كلا، ريال فاز سابقا من دوني والريال سيستمر في تحقيق الانتصارات دوما»، لكن الأرقام والسيناريوهات تخبر قصة مختلفة، فالريال دون المهاجم الفرنسي افتقد فعلا للفاعلية ومعه أصبح في الصدارة، وتناغمه مع كل من الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور وصانع الألعاب المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش يسر الوصول إلى الشباك بسلاسة.