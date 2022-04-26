مخاطر الهبوط تحيط بإيفرتون للمرة الأولى منذ 71 عاما.. ولامبارد يحذر

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدير الفني لإيفرتون، فرنك لامبارد، تفاؤله بقدرة فريقه على تجاوز المنطقة المهددة بالهبوط من الدوري الممتاز الإنجليزي.

ودعا لامبارد المشجعين لعدم الانجراف وراء الأفكار السلبية التي يرددها بعض الأشخاص المنتسبين للنادي، بعدما ازدادت مخاطر هبوط إيفرتون للمرة الأولى منذ 71 عاما، بحسب ما نقله «الشرق الأوسط أون لاين» عبر «رويترز».

يأتي هذا بعد تعرض الفريق للخسارة بهدفين نظيفين أمام ليفربول في ديربي ميرسيسايد الـ240 ليتراجع الفريق إلى المركز الثامن عشر، فيما ارتقى بيرنلي الفائز على وولفرهامبتون للمركز السابع عشر آخر المراكز الناجية.