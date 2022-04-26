Atwasat

مانشستر سيتي يستقبل العملاق الملكي في موقعة جديدة بدوري الأبطال.. الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 11:19 صباحا
مانشستر سيتي يستقبل العملاق الملكي في موقعة جديدة بدوري الأبطال.. الثلاثاء
مباراة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

يستقبل ملعب الاتحاد، اليوم الثلاثاء، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، قمة مانشستر سيتي وريال مدريد، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يقام الإياب في ملعب ريال مدريد يوم 4 مايو المقبل.

صراع يبحث عن حل  
تعد مواجهة السيتي الإنجليزي وضيفه الريال الإسباني صراعًا بين التاريخ والحاضر في عالم كرة القدم الأوروبية، فعندما انتقلت ملكية سيتي في صيف 2008 لمجموعة أبوظبي المتحدة للاستثمار كان الفوز بلقب دوري الأبطال الهدف الأسمى.

محاولات السيتي
كان فريق مانشستر سيتي قريبًا جدًا من تحقيق الحلم الموسم الماضي قبل أن يسقط في العقبة الأخيرة أمام مواطنه تشيلسي، وحاليًا يصطدم حلمه بمواجهة العملاق الإسباني والمتمرس على بطولة دوري الأبطال تحديدًا مع ألقابه الـ13 القياسية.

ألقاب النادي الملكي
أول ألقاب نادي ريال مدريد يعود إلى العام 1956، كما أنه يحقق رقمًا قياسيًا آخر على صعيد الدوري الإسباني «الليغا» حيث يحتفظ بـ34 نسخة، وفي طريقه للقب جديد هذا الموسم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسعار النفط تستقر بعد هبوط حاد

أسعار النفط تستقر بعد هبوط حاد
صدور «صندوق الرمل» ثالث روايات عائشة إبراهيم

صدور «صندوق الرمل» ثالث روايات عائشة إبراهيم
للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار

للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار
لافروف: خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي» وزيلينسكي «ممثل جيد»

لافروف: خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي» وزيلينسكي «ممثل جيد»
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
أنشيلوتي يبدي قلقه من مواجهة «مانشستر سيتي»

أنشيلوتي يبدي قلقه من مواجهة «مانشستر سيتي»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»

ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار

إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
بوتين: الاقتصاد الروسي بصدد «الاستقرار»

بوتين: الاقتصاد الروسي بصدد «الاستقرار»
قراءة في نتائج الانتخابات: ماكرون لن ينعم بشهر عسل في ولايته الثانية

قراءة في نتائج الانتخابات: ماكرون لن ينعم بشهر عسل في ولايته الثانية
مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي

مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي
وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما

وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما
مؤسسة الاستثمار تمنع «سيابلاست» التونسية من الحجز على أصولها في فرنسا

مؤسسة الاستثمار تمنع «سيابلاست» التونسية من الحجز على أصولها في فرنسا
وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام

وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام
الدبيبة يصدر تعليماته بصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين بشكل منتظم

الدبيبة يصدر تعليماته بصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين بشكل ...
اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح

اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح
مع قرب عيد الفطر.. «مكافحة الأمراض» يصدر توصية بشأن «كورونا»

مع قرب عيد الفطر.. «مكافحة الأمراض» يصدر توصية بشأن «كورونا»
مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر

مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
تشافي يحفز «برشلونة» لإنهاء الموسم في المركز الثاني
تشافي يحفز «برشلونة» لإنهاء الموسم في المركز الثاني
رسميا.. «بيراميدز» يستعين بمدربه السابق جونياس
رسميا.. «بيراميدز» يستعين بمدربه السابق جونياس
الدوري الإنجليزي: ليدز يونايتد يعزز فرص البقاء بين الكبار
الدوري الإنجليزي: ليدز يونايتد يعزز فرص البقاء بين الكبار
أنشيلوتي يبدي قلقه من مواجهة «مانشستر سيتي»
أنشيلوتي يبدي قلقه من مواجهة «مانشستر سيتي»
مانشستر سيتي يستقبل العملاق الملكي في موقعة جديدة بدوري الأبطال.. الثلاثاء
مانشستر سيتي يستقبل العملاق الملكي في موقعة جديدة بدوري الأبطال.....
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما...
تصريح مثير من «توخيل» قبل مواجهة ريال مدريد
تصريح مثير من «توخيل» قبل مواجهة ريال مدريد...
ريال مدريد يحبط عودة تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد يحبط عودة تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال ......
بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022
بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022...
كأس إنجلترا: تشيلسي يلحق بليفربول إلى النهائي بعد فوزه على كريستال بالاس
كأس إنجلترا: تشيلسي يلحق بليفربول إلى النهائي بعد فوزه على ......
المزيد
ملحمة إنقاذ بنزيما المذهلة أمام السيتي
ملحمة إنقاذ بنزيما المذهلة أمام السيتي...
الريال يترقب نقطة تتويج «الليغا» والسيتي يعني من مطاردة ليفربول
الريال يترقب نقطة تتويج «الليغا» والسيتي يعني من مطاردة ......
للمرة الثالثة.. غوارديولا يحاول صناعة مجد السيتي أمام الريال
للمرة الثالثة.. غوارديولا يحاول صناعة مجد السيتي أمام الريال...
مانشستر سيتي يستقبل العملاق الملكي في موقعة جديدة بدوري الأبطال.. الثلاثاء
مانشستر سيتي يستقبل العملاق الملكي في موقعة جديدة بدوري ......
أنشيلوتي يبدي قلقه من مواجهة «مانشستر سيتي»
أنشيلوتي يبدي قلقه من مواجهة «مانشستر سيتي»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط