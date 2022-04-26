مانشستر سيتي يستقبل العملاق الملكي في موقعة جديدة بدوري الأبطال.. الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل ملعب الاتحاد، اليوم الثلاثاء، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، قمة مانشستر سيتي وريال مدريد، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يقام الإياب في ملعب ريال مدريد يوم 4 مايو المقبل.

صراع يبحث عن حل

تعد مواجهة السيتي الإنجليزي وضيفه الريال الإسباني صراعًا بين التاريخ والحاضر في عالم كرة القدم الأوروبية، فعندما انتقلت ملكية سيتي في صيف 2008 لمجموعة أبوظبي المتحدة للاستثمار كان الفوز بلقب دوري الأبطال الهدف الأسمى.

محاولات السيتي

كان فريق مانشستر سيتي قريبًا جدًا من تحقيق الحلم الموسم الماضي قبل أن يسقط في العقبة الأخيرة أمام مواطنه تشيلسي، وحاليًا يصطدم حلمه بمواجهة العملاق الإسباني والمتمرس على بطولة دوري الأبطال تحديدًا مع ألقابه الـ13 القياسية.