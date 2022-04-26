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أنشيلوتي يبدي قلقه من مواجهة «مانشستر سيتي»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 03:28 صباحا
أنشيلوتي يبدي قلقه من مواجهة «مانشستر سيتي»
المدير الفني لفريق «ريال مدريد» الإسباني، المدرب كارلو أنشيلوتي. (الإنترنت)
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كشف المدير الفني لفريق «ريال مدريد» الإسباني، المدرب كارلو أنشيلوتي، أن فريقه سعيد ببلوغ الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد الانتقادات التي وُجهت له في معظم فترات الموسم.

ويستعد بطل أوروبا 13 مرة لمواجهة «مانشستر سيتي» في مباراة الذهاب غدًا الثلاثاء. وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي، في استاد الاتحاد اليوم الإثنين، وفقًا لـ«رويترز»: «أتذكر بالتأكيد ما قاله كل النقاد في بداية الموسم».

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وأوضح: «وصل فريقان إلى الدور قبل النهائي، كان الجميع يراهن ضدهما وهما نحن وفياريال.. على عكس الترشيحات. فاز الريال على مرشحين بارزين مثل باريس سان جيرمان وتشيلسي حامل اللقب، بينما فاز فياريال على يوفنتوس وبايرن ميونيخ.. أقول دائمًا إن ريال مدريد سينافس بغض النظر عن الترشيحات».

مشاعر مختلطة
وأضاف أنشيلوتي، أن هناك مشاعر مختلطة في غرفة ملابس «ريال مدريد»، حيث تسيطر عليه السعادة بالوصول إلى هذه المرحلة من البطولة مع القلق من مواجهة منافسين بقوة سيتي متصدر وحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح أنشيلوتي: «تاريخنا، بعد أن أحرزنا 13 لقبًا في هذه المسابقة، يجعل الأمور أسهل على اللاعبين لأنهم يشعرون بمدى ثقل قميص ريال مدريد بطريقة إيجابية في مباراة بدوري أبطال أوروبا.. يشعرون بأنهم قادرون على أي شيء، مثلما فعلوا في القتال للتأهل ضد باريس سان جيرمان وتشيلسي.. تاريخ ريال مدريد يعني الكثير بالنسبة لنا. أكثر من المنافسين».

الفوز بكل شيء
وتابع اللاعب فيدريكو بالبيردي (23 عامًا) في مؤتمر صحفي، وفقًا لـ«رويترز»: «عندما ترتدي هذا القميص فإنك تريد الفوز بكل شيء، وتشعر بأنك المرشح الأفضل للفوز بكل شيء على الرغم مما يعتقده الآخرون.. إنها مسؤولية، لكنها ميزة لأن خصومك سينظرون إليك دائمًا بشكل مختلف لأنك ريال مدريد. أتفق مع ما قاله (مدرب سيتي) بيب غوارديولا (إن فريقه يجب أن ينافس تاريخ ريال مدريد). تاريخنا له وزن كبير».

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