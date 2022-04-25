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رسميا.. «بيراميدز» يستعين بمدربه السابق جونياس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 09:28 مساء
رسميا.. «بيراميدز» يستعين بمدربه السابق جونياس
المدرب اليوناني تاكيس جونياس. (الإنترنت)
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أعلن نادي «بيراميدز»، المنافس في الدوري المصري الممتاز، اليوم الإثنين، التعاقد مع مدربه السابق اليوناني تاكيس جونياس، ليقود الفريق خلفًا لإيهاب جلال الذي سيقود المنتخب المصري.

وودع «بيراميدز» كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية) بعد خسارته بهدفين دون رد، أمام مضيفه «مازيمبي» الكونغولي في إياب دور الثمانية الليلة الماضية في آخر مباراة لجلال قبل توليه تدريب منتخب مصر.

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وقال «بيراميدز»، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «أهلًا بمديرنا الفني الجديد.. مرحبًا تاكيس جونياس».

وتولى جونياس، البالغ من العمر 50 عامًا، مدرب «وادي دجلة» السابق، وفقًا لـ«رويترز» تدريب «بيراميدز» في فترته الأولى العام الماضي خلفًا للأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

أرقام جونياس مع «بيراميدز»
وقاد جونياس «بيراميدز» في نهاية الموسم الماضي، وتولى مهمة إدارة الفريق في 12 مباراة، وحقق الفوز في 5 مواجهات والتعادل في 6، والخسارة في مباراة واحدة فقط.

وكان جلال اتفق مع الاتحاد المصري على تأجيل توليه المسؤولية إلى حين الانتهاء من مواجهتهي «مازيمبي».

ترتيب «بيراميدز» في الدوري المصري
ويحتل «بيراميدز» المركز الثالث في الدوري المحلي الممتاز برصيد 29 نقطة من 13 مباراة، متأخرًا بفارق ست نقاط عن «الزمالك» المتصدر الذي خاض 15 مباراة.

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