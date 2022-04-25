هدف قاتل يؤمِّن صدارة ميلان في الدوري الإيطالي وإنتر يواصل المطاردة

القاهرة - بوابة الوسط

سجل النجم الإيطالي، ساندرو تونالي، هدفا في الدقيقة 93، ليقود فريقه ميلان لاستعادة صدارة الدوري الإيطالي، بفوزه، أمس الأحد، على مضيفه لاتسيو (2-1)، ضمن منافسات الجولة 34 من المسابقة.

هدف من صناعة زلاتان

وتقدم تشيرو إيموبيلي بهدف لصاحب الأرض بعد أربع دقائق فقط، لكن أوليفييه جيرو أدرك التعادل في الدقيقة 50، وضغط ميلان بكل قوة، وارتقى المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عاليا ولمس الكرة برأسه نحو تونالي الذي مهدها لنفسه ثم سدد من مدى قريب داخل الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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