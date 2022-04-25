اعتداء جنسي يتسبب في منع بطولات تنس السيدات في الصين

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس اتحاد لاعبات التنس، ستيف سايمون، أن الاتحاد لا يزال يبحث عن حل للخلاف مع الصين بشأن أزمة بينغ شواي، لكنه لن يعود لخوض بطولاته هناك خلال العام الجاري.

سلامة بينغ

وأصبحت سلامة بينغ، المصنفة الأولى عالميا سابقا في منافسات الزوجي، مصدر قلق لاتحاد اللاعبات في نوفمبر، عندما بدا أنها تزعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن نائب رئيس الوزراء الصيني السابق تشانغ قاولي اعتدى عليها جنسيا في الماضي، حسب ما نقله موقع «24» عن «رويترز».

اختفاء مفاجئ

وحُذف المنشور سريعا، واختفت بينغ نحو ثلاثة أسابيع، وفي الشهر التالي، أوقف اتحاد اللاعبات كل بطولاته في الصين، في قرار من المتوقع أن يكلف الاتحاد مئات الملايين من الدولارات بسبب حقوق البث وعقود الرعاية.