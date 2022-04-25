تعثر كورينثيانز يهدي سانتوس صدارة الدوري البرازيلي

القاهرة - بوابة الوسط

تصدر سانتوس جدول الدوري البرازيلي لكرة القدم بعد فوزه الكبير (3-0) على أميركا مينيرو، مستغلاً تعثر كورينثيانز أمام بالميراس، أمس الأحد، ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

فوز سانتوس

وأظهر فريق سانتوس، الذي استهل البطولة خارج الفرق المرشحة للفوز باللقب، قوته وسحق أميركا مينيرو بفضل هدف ماركوس ليوناردو وثنائية زانوسيلو، ليصعد للصدارة برصيد سبع نقاط، حسب ما نقله موقع «24» عن وكالة الأنباء الإسبانية.

أتلتيكو مينيرو

ويمتلك سانتوس نفس رصيد أتلتيكو مينيرو من النقاط، بعد تعادل الأخير في الجولة نفسها أمام كوريتيبا (2-2)، لكن سانتوس يتفوق بفارق الأهداف.