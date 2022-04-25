شغب جماهيري في الملاعب الألمانية والشرطة تفرق 500 شخص بالمياه

القاهرة - بوابة الوسط

تعاملت الشرطة الألمانية مع شغب جماهيري في مدينة ماغدبورغ، واستخدمت مدافع المياه لتفرقة مئات المشجعين في حالة سكر ومثيري الشغب الذين كانوا يحتفلون بصعود فريقهم لكرة القدم لدوري الدرجة الثانية.

فرحة التأهل

وحسم ماغدبورغ عودته مجددا لدوري الدرجة الثانية قبل ثلاثة مباريات من نهاية الموسم، وذلك عقب الفوز على تسفيكاو (3-0)، حسب ما نقله موقع «24» عن وكالة الأنباء الألمانية.

إشعال الألعاب

وقال ناطق رسمي باسم الشرطة إنه بعد إشعال الألعاب النارية لعدة مرات في ميدان بالقرب من محطة القطار، جرى اتخاذ القرار باستخدام مدفع المياه.

مهاجمة الشرطة

وأضاف الناطق الرسمي أن 27 شخصا هاجموا ضباط الشرطة، وقذفوهم بزجاجات المياه والأحجار والألعاب النارية، وفي واقعة ثانية متعلقة بالحدث نفسه، قام 90 شخصا بقطع طريق قريب وأشعلوا الألعاب النارية.