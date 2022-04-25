الإسبانية باولا تلاحق البولندية إيجا في التصنيف العالمي للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

تقدمت الإسبانية باولا بادوسا مركزا في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، لتصبح الثانية خلف البولندية إيجا شفيونتك التي ما زالت تتصدر القائمة.

صعود بادوسا

وجاء صعود بادوسا على حساب التشيكية باربورا كريتشيكوفا التي تراجعت للمركز الثالث، فيما لم تشهد باقي المراكز العشر الأوائل أي تغيرات على الإطلاق، حسب ما نقله موقع «24» عن وكالة الأنباء الإسبانية.

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تصدر شفيونتك

وبحسب أحدث تصنيف الصدر، اليوم الإثنين، تتصدر شفيونتك القائمة بسبعة آلاف و181 نقطة، تليها بادوسا برصيد خمسة آلاف و45 نقطة، ثم كريتشيكوفا بنقطتين أقل من الإسبانية.