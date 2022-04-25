الإسباني ألكاراز أصغر من يضع قدما بين العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

وضع الإسباني كارلوس ألكاراز قدما بين العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، حيث صعد إلى المركز التاسع بعدما تقدم مركزين.

الفوز ببطولة برشلونة

وبعد فوزه ببطولة برشلونة، وهو ثالث لقب يتوج به هذا الموسم، صعد صاحب الـ18 عاما إلى المركز التاسع في التصنيف الصادر، اليوم الإثنين، حسب ما نقله موقع «24» عن وكالة الأنباء الإسبانية.

أصغر لاعب

وبذلك، أصبح الكاراز أصغر لاعب ينتقل إلى المراكز العشرة الأولى في تصنيف اتحاد لاعبي التنس المحترفين.

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يأتي هذا منذ أن حقق مواطنه رافائيل نادال الإنجاز نفسه في العام 2005، عندما صعد لقائمة أفضل 10 لاعبين عقب تتويجه للمرة الأولى بلقب برشلونة.

تقدم مركزين

وفي حين تقدم الإسباني الشاب مركزين، تراجع الكندي فيليكس أوجيه ألياسيمي مركزا واحدا ليصبح في المرتبة العاشرة من التصنيف الذي لم يشهد مزيدا من التغييرات بالنسبة للمراكز العشرة الأولى.