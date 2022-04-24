تايسون فيوري يعتزل على الحلبة بعد التتويج ببطولة العالم للملاكمة عبر «القاضية»

القاهرة - بوابة الوسط

فاز تايسون فيوري على منافسه ديليان وايت بالضربة الفنية القاضية في الجولة السادسة ليحتفظ بلقب مجلس الملاكمة العالمي في نزال نفدت كل تذاكره في استاد ويمبلي، أمس السبت.

تعزيز المكانة

وعزز البريطاني فيوري (33 عامًا) مكانته كأحد أعظم الملاكمين في الوزن الثقيل في نزال قد يكون الأخير بمسيرته، بحسب ما نقله «الشرق الأوسط أونلاين».

32 فوزًا مثيرًا

ولم يخسر فيوري أي نزال، حيث فاز اليوم للمرة 32 وتعادل في نزال واحد وانتصر للمرة 23 بالضربة القاضية، بينما تعرض وايت للهزيمة الثالثة في 31 نزالاً.

اعتزال فيوري

وقال فيوري على الحلبة عقب الانتصار: «أنا مدين للجماهير ولكل شخص في بريطانيا جاء إلى هنا والآن انتهى كل شيء»، مشيرًا إلى أنه وعد زوجته بالاعتزال. وأضاف: «يجب أن ألتزم بكلمتي، وأعتقد أنها المرة الأخيرة ويا لها من طريقة للوداع».

حضور جماهيري

وحضر 94 ألف مشجع النزال الأول لفيوري على الأراضي الإنجليزية منذ يونيو 2018، وحافظ فيوري على مسافة بينه وبين مواطنه في معظم فترات النزال مع توجيه ضربات بعيدة بينما حاول منافسه تقليص المسافة، وعانى وايت جرحًا بعينه اليمنى بعد تصادم بالرؤوس.