برشلونة يتفرغ للمنافسة على وصافة «الليغا» عند استقبال رايو فايكانو

القاهرة - بوابة الوسط

يواجه فريق «برشلونة» نظيره «رايو فايكانو»، اليوم الأحد، على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة 21 المؤجلة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا».

انفراد «ريال مدريد»

ويواصل «برشلونة» بقيادة تشافي هيرنانديز الصراع لإنهاء الموسم الحالي من الدوري الإسباني بالمركز الثاني، خاصة فى ظل اتساع الفارق مع «ريال مدريد» المتصدر برصيد 78 نقطة، وانعدام فرص «البارسا» في التتويج بلقب «الليغا» هذا الموسم.

المنافسة على الوصافة

يحتل فريق «برشلونة» المركز الثاني في جدول ترتيب «الليغا» برصيد 63 نقطة، وبفارق الأهداف عن «إشبيلية» صاحب المركز الثالث، فيما يأتي «رايو» في المركز الـ14 برصيد 37 نقطة.

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