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4 أهداف مع «سان جيرمان» تدفع ميسي لمواصلة الأرقام الفريدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 02:42 مساء
4 أهداف مع «سان جيرمان» تدفع ميسي لمواصلة الأرقام الفريدة
ميسي مع باريس سان جيرمان. (إنترنت)
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واصل الهداف التاريخي لـ«برشلونة»، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأرقام القياسية، لكن هذه المرة مع ناديه الجديد «باريس سان جيرمان»، بعد فوزه بأول ألقابه مع النادي الباريسي، ليرفع رصيده إلى 35 لقبًا في مسيرته.

مسيرة الأرقام
أكد موقع إحصاءات «سكواكا»، أن ميسي حصد 10 ألقاب للدوري الإسبانى مع «برشلونة»، وسبعة للسوبر المحلي، ومثلها لكأس ملك إسبانيا، وأربعة لدوري أبطال أوروبا، وثلاثة لكأس السوبر الأوروبي، ومثلها لكأس العالم للأندية، وكل ذلك مع النادي الكتالوني، قبل أن يضيف أول ألقابه مع «سان جيرمان» بفوزه بلقب الدوري الفرنسي لأول مرة، بحسب ما نقله موقع «24».

اللقب العاشر
وعادل «سان جيرمان» الرقم القياسي بحصد لقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه، بعد التعادل (1-1) مع ضيفه «لانس»، وأصبح «سان جيرمان» يتقاسم الرقم القياسي مع «سانت إيتيان»، الذي نال عشرة ألقاب في الفترة بين 1957 و1981.

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الحسم المبكر
رفع «سان جيرمان» رصيده إلى 78 نقطة، قبل أربع جولات من النهاية، متقدمًا بفارق 16 نقطة عن «أولمبيك مرسيليا ثاني الترتيب، الذي يحل ضيفًا على «استاد رانس».

موسم صعب
وأكدت جريدة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية أن نجاح ميسي الأول مع الفريق الفرنسي جاء بعد موسم صعب ولحظات جيدة وسيئة، لكن اللاعب الأرجنتيني، شيئًا فشيًا، كان يشعر بالتحسن.

4 أهدف
ولم يقدم ميسي، الذي انضم في صفقة انتقال مجاني قادمًا من «برشلونة» وسط ضجة كبيرة، المستوى المتوقع، وأحرز أربعة أهداف فقط في 22 مباراة.

13 تمريرة
ومرر قائد الأرجنتين 13 تمريرة حاسمة، لكن الثلاثي الهجومي الذي شكله مع كيليان مبابي، ونيمار، تألق فقط في نهاية الموسم، بعد الخروج من دوري الأبطال.

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