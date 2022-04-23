كريستيانو يهدي هدفه الـ100 في«البريميرلييغ» إلى روح رضيعه

القاهرة - بوابة الوسط

أهدى كريستيانو رونالدو الهدف الذي سجله، اليوم السبت، في شباك «آرسنال» لابنه الذي توفي الأسبوع الماضي.

وسجل اللاعب البرتغالي الهدف الأول في المباراة التي خسر فيها فريقه أمام «آرسنال» (1-3) على ملعب الإمارات وعاد فيها إلى أرضية الملعب عقب الغياب عن لقاء الجولة الماضية أمام «ليفربول» لوفاة أحد ابنيه التوأمين من جورجينا رودريغي، بحسب ما نقله موقع «24» نقلًا عن وكالة الأنباء الإسبانية.

وبعد تسجيل الهدف، توجه كريستيانو سريعًا إلى وسط الملعب لاستئناف المباراة قبل رفع ذراعه والنظر نحو السماء مع إهداء الهدف لابنه الراحل.

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وكان الهدف أيضًا بمثابة الهدف رقم 100 في مسيرة كريستيانو مع يونايتد في «البريمير لييغ».

ويعد كريستيانو رابع لاعب كرة قدم يحقق هذا الرقم بجانب واين روني وريان غيغز وبول سكولز.

كما يعد رونالدو اللاعب الوحيد الذي سجل 100 هدف أو أكثر في «البريميرليغ» والدوري الإسباني و«التشامبيونز ليغ» وعلى المستوى الدولي في كرة القدم للمنتخبات.