استثمار هاميلتون وسيرينا لشراء تشيلسي يصل إلى 10 ملايين إسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

كشف سائق «مرسيدس» البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في سباقات الـ«فورمولا 1»، سعيه ليكون شريكًا في شراء نادي «تشيلسي» اللندني لكرة القدم.

وقال هاميلتون على هامش جائزة إميليا رومانيا الإيطالية على حلبة «إيمولا» التاريخية، إن «تشيلسي هو أحد أعظم الأندية في العالم وأحد أكثرها نجاحًا، عندما سمعت الحديث عن هذه الفرصة، قلت إنها إحدى أفضل الفرص بأن أكون جزءًا من شيء بهذه الضخامة»، بحسب ما نقله موقع جريدة «الشرق الأوسط» عن وكالة الأنباء الألمانية.

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هاميلتون أكد صحة ما كشفته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية التي أفادت بأن سائق «مرسيدس» انضم إلى نجمة كرة المضرب الأسطورة الأميركية سيرينا ويليامس، الفائزة بـ23 لقبًا في البطولات الكبرى.

ويأتي تحالف هاميلتون مع سيرينا المنتظر ضمن استثمار كبير لتمويل عملية استحواذ محتملة على ملكية النادي اللندني الذي وجد نفسه في مأزق كبير نتيجة العقوبات المفروضة على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش على خلفية غزو بلاده أوكرانيا.

وأشارت «سكاي» إلى أن كل من هاميلتون وسيرينا ويليامس مستعدان لاستثمار 10 ملايين جنيه إسترليني، لكن سائق «مرسيدس» رفض الإفصاح عن حجم الاستثمار الذي يكون ضمن مشروع شراء مقدم من الرئيس السابق لنادي «ليفربول» مارتن بروتون.