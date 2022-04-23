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فيرستابن يتفوق على لوكلير في سباق جائزة إميليا لـ«فورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 أبريل 2022, 06:00 مساء
فيرستابن يتفوق على لوكلير في سباق جائزة إميليا لـ«فورمولا 1»
جانب من سباق السيارات. (أرشيفية : الإنترنت)
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خطف بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن الفوز في سباق السرعة لجائزة إميليا رومانيا الكبرى، المرحلة الرابعة من بطولة العالم لـ«فورمولا 1».

جاء فوز ماكس في اللفة قبل الأخيرة، السبت، على حلبة إنزو ودينو فيراري في «إيمولا»، لينطلق في سباق الأحد من المركز الأول، بحسب «فرانس برس».

وبدا أن سائق «ريد بول» سيكتفي بالمركز الثاني بعدما تنازل عن الصدارة عند انطلاق السباق المكون من 21 لفة لصالح سائق «فيراري» ابن إمارة موناكو، شارل لوكلير، متصدر الترتيب العام.

لكن ماكس عاد بقوة في اللفات الأخيرة حتى تمكن من وضع سيارته أمام منافسه قبل لفة على النهاية، وبالتالي ضمن الانطلاق من المركز الأول في سباق الأحد.

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