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هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 أبريل 2022, 01:04 مساء
هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي
غابرييل كورتيز قيد الاعتقال. (إنترنت)
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صدر قرار قضائي في الإكوادور بحبس هداف الدوري، لاعب برشلونة الإكوادوري، غابرييل كورتيز، احتياطيًا، برفقة 17 من أصل 18 شخصًا آخرين اعتقلوا، الجمعة، في عملية أمنية، بسبب تورطهم المزعوم في تشكيل عصابة إجرامية، تعمل في مقاطعة إسميرالدا الساحلية، المتاخمة لكولومبيا.

الشرطة تعتقل المطلوبين
واعتقلت الشرطة المطلوبين جميعًا قبل ساعات احتياطيًا باستثناء امرأة حامل، ستمثل بشكل دوري أمام المحكمة، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام للولاية، بحسب ما نقله موقع «24» عن وكالة الأنباء الإسبانية.

حظر التصرف في الممتلكات
ونص القرار القضائي أيضًا، على حظر التصرف في الممتلكات، وحجز الأرصدة التي يمتلكها المتورطون، والذين وجه إليهم مكتب المدعي العام اتهامات بارتكاب جريمة مزعومة، تتعلق بالجريمة المنظمة، والانتماء إلى عصابة لوس تيغورونس.

اتهام كورتيز
واتهم كورتيز، الذي سجل 7 أهداف بقميص برشلونة في الجولات التسعة الأولى من البطولة المحلية في الإكوادور، من قبل السلطات بإصدار أوامر.

سوابق اللاعب
وهذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها كورتيز في مشكلات، وحالات عدم انضباط؛ حيث تم إبعاده موقتًا عن صفوف إندبندينتي ديل فالي الإكوادوري في العام 2017، لإهانة أحد القضاة في بلاده.

معلومات السلطات
وتلقت السلطات معلومات عن الضحايا الذين قتلوا على يد قتلة هذه العصابة، بحسب ما أكده وزير الداخلية الإكوادوري، باتريثيو كاريو، في مؤتمر صحفي.

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