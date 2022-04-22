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بوكيتينو يكشف كواليس حديثه مع نافاس من أجل الرحيل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 04:41 مساء
بوكيتينو يكشف كواليس حديثه مع نافاس من أجل الرحيل
الحارس كيلور نافاس. (الإنترنت)
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كشف المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو، حديثه مع الحارس كيلور نافاس، بشأن مستقبل الأخير مع النادي العاصمي.

وكانت تقارير صحفية، أشارت خلال الفترة الماضية، إلى أن الحارس الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس، أعلن رحيله لأصدقائه بغرف خلع الملابس.

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وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، وفقا لـ«كورة»: «بعد المباراة الأخيرة ضد آنجيه، تحدثت مع نافاس، وأراد التحدث لوسائل الإعلام، أعتقد أنه عبر عن نفسه بشكل جيد للغاية».

وأوضح: «يبقى الأهم هو أن نحقق الأهداف التي وضعناها في نهاية الموسم بحصد لقب الدوري، وبعد ذلك، فيما يتعلق بالمستقبل، سيكتب بطريقة مختلفة لنافاس ولاعبين آخرين».

حديث على متن الطائرة
وتابع المدرب الأرجنتيني: «تحدثنا أيضا على متن الطائرة في طريق العودة من أنجيه، حول ما قاله وما قلته في المؤتمر الصحفي.. أما الحديث على هامش مران اليوم الصباحي بيننا، كان بشأن أمور خاصة، لن أكشف عنها لوسائل الإعلام».

وكان نافاس قد صرح عقب مباراة آنجيه مساء الأربعاء، أنه لن يقبل مجددا سياسة التدوير مع زميله جيانلويجي دوناروما.

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