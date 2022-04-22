الدوري الإسباني: برشلونة وإشبيلية يعودان إلى سكة الانتصارات في الوقت المناسب

القاهرة - بوابة الوسط

بعدما بات اللقب شبه محسوم لصالح ريال مدريد، انحصر طموح فريقي برشلونة وإشبيلية بالحصول على مركزين مؤهلين إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما نجحا مساء أمس الخميس، في العودة إلى طريق الانتصارات في الوقت المناسب بفوزهما خارج الديار على ريال سوسييداد وليفانتي، توالياً في الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.

وعاد برشلونة لطريق الانتصارات بالفوز (1-0) على مضيفه ريال سوسيداد، على ملعب «أنويتا»، وسجل هدف المباراة الوحيد مهاجم البارسا، بيير إيميريك أوباميانج، في الدقيقة 11، بعدما أرسل فيران توريس كرة عرضية لزميله أوباميانج، الذي سدد كرة رأسية داخل الشباك.

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وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد ريال سوسيداد عند 55 نقطة، في المركز السادس.

إشبيلية يفوز

وتغلب إشبيلية على مضيفه ليفانتي (3-2)، على ملعب «سيوتات دي فالنسيا»، ليعزز تطلعاته للتأهل لدوري أبطال أوروبا. وافتتح الضيوف التسجيل عن طريق خيسوس كورونا في الدقيقة (14)، وتعادل أصحاب الأرض بواسطة خوسي لويس موراليس من ركلة جزاء في الدقيقة (22).

وأحرز كورونا هدفه الثاني في اللقاء بالدقيقة (27)، بينما حمل الهدف الثالث للفريق الأندلسي توقيع كوندي في الدقيقة (82). وقلص أصحاب الأرض الفارق، بهدف جاء عن طريق روبرتو سولدادو في الدقيقة (88).

ورفع إشبيلية رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث، خلف برشلونة الوصيف وريال مدريد المتصدر برصيد 78 نقطة، بينما تجمد ليفانتي عند 25 نقطة، في المركز الـ19 وقبل الأخير.