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بيليه يغادر المستشفى وحالته مستقرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 09:55 مساء
بيليه يغادر المستشفى وحالته مستقرة
بيليه يغادر المستشفى. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، اليوم الخميس، أن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه غادره بعد ثلاثة أيام من دخول المستشفى لمواصلة العلاج من ورم في القولون.

وأفاد الأطباء بأن حالة بيليه الطبية جيدة ومستقرة، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».

ويعد بيليه على نطاق واسع أفضل لاعب كرة قدم على مر العصور، وخضع الأسطورة البالغ عمره 81 عامًا لجراحة لإزالة الورم في سبتمبر 2021، ومنذ ذلك الحين يدخل المستشفى ويخرج منه بشكل منتظم لتلقي العلاج.

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وفي فبراير الماضي، جرى نقل بيليه إلى المستشفى للخضوع لعلاج كيماوي بعد تشخيص حالته على أنها عدوى في المسالك البولية، ما جعله يقضي وقتًا في المستشفى أطول من المخطط له.

وعانى مهاجم منتخب البرازيل وسانتوس ونيويورك كوزموس السابق من سلسلة من المشكلات الصحية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك جراحة في الفخذ تركته يعاني من آلام متكررة وصعوبة في المشي دون مساعدة.

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