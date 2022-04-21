تهديد ماغواير بـ«قنبلة» في منزله

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى قائد مانشستر يونايتد هاري ماغواير، اليوم الخميس، تهديدًا بوجود قنبلة في منزله في شيشر؛ حيث قامت الشرطة بمسح المكان، من أجل ضمان سلامته، من دون معرفة هوية الشخص الذي قام بالتهديد.

وعانى ماغواير من موسم صعب مع الشياطين الحمر كان فيه عرضة للانتقادات بسبب أدائه المتذبذب وأخطائه المتكررة. وآخرها الخسارة برباعية نظيفة أمام ليفربول على ملعب «آنفيلد».

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وفتّشت شرطة شيشر، وفقًا لـ«فرانس برس»، اليوم الخميس، منزل ماغواير حيث يعيش مع خطيبته وطفليه من أجل ضمان سلامته، من دون معرفة هوية الشخص الذي قام بالتهديد.

تهديد خطير

وقال متحدث باسم ماغواير: «في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، تلقى ماغواير تهديدًا خطيرًا لمنزل عائلته. لقد أبلغ الشرطة التي تنظر في المسألة الآن».

وتابع: «سلامة عائلته ومحيطه هي الأولوية لهاري. سيواصل التحضير لمباراة نهاية الأسبوع كالمعتاد ولن نعطي أي تفاصيل أخرى في الوقت الراهن».

المهمة المقبلة

وستكون مهمة قائد الشياطين المقبلة أمام مضيفه أرسنال الأحد في مباراة مصيرية في الصراع على المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.