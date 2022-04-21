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رفع الحصانة عن أندية دوري السوبر الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 07:48 مساء
رفع الحصانة عن أندية دوري السوبر الأوروبي
دوري السوبر الأوروبي. (الإنترنت)
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رفعت محكمة إسبانية الإجراءات التي جنبت الاتحادين الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والدولي (فيفا) فرض عقوبات على الأندية الراغبة في تأسيس دوري السوبر الأوروبي.

وقالت المحكمة التجارية في مدريد في حكمها المنشور اليوم الخميس، وفقًا لـ«رويترز» إنها رفعت إجراءات تبنتها في أبريل من العام الماضي كانت تتعلق بأن الأندية حتى إذا تعرضت لعقوبات من «فيفا ويويفا» فلن توقفها من المضي في مشروع دوري السوبر.

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ومن بين 12 ناديًا دعمت دوري السوبر الانفصالي يتمسك بالمشروع فقط حتى الآن ريال مدريد وبرشلونة من إسبانيا بجانب يوفنتوس الإيطالي.

«يويفا» يرحب بالقرار
وذكرت جريدة «أس» الإسبانية، وفقًا لـ«رويترز» أن دوري السوبر سيطعن على القرار.

وقال متحدث باسم «يويفا»: «تلقينا اليوم حكم محكمة مدريد الخاص برفع كل الإجراءات الوقائية.. يرحب يويفا بالقرار ويدرس تبعاته ولن يدلي بتعليقات أخرى في الوقت الحالي».

وهدد المشروع المقترح بقاء المسابقة العريقة لصفوة الأندية بالقارة، دوري أبطال أوروبا، عبر ضمان أماكن ثابتة للأندية بالبطولة المستحدثة بدلًا من التأهل عبر المسابقات المحلية.

وفي أبريل، قال قاض مختلف بالمحكمة إن «فيفا ويويفا لا يمكنهما تبني أي إجراء يحظر أو يقيد أو يحد أو يضع شروطًا بأي شكل من الأشكال لتأسيس دوري السوبر».

وجاء قرار المحكمة بعد أن حذر «فيفا» و«يويفا» من فرض عقوبات على الأندية واللاعبين المشاركين في دوري السوبر الذي يهدف لمنافسة دوري الأبطال.

انهيار مشروع  دوري السوبر الأوروبي
وأعلنت 12 من الأندية الأوروبية الكبرى في أبريل الماضي، تأسيس دوري السوبر لكن المشروع انهار خلال يومين عقب انسحاب ستة أندية إنجليزية وتبعها أتليتيكو مدريد الإسباني بجانب ميلان وإنتر ميلان الإيطاليين تحت ضغط شديد من الجماهير وسياسيين ومسؤولين باللعبة.

وألغى «يويفا» في سبتمبر الماضي الإجراءات القانونية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بعد القرار الأول للمحكمة في مدريد بعدم وجوب معاقبة الأندية المتمردة.

وتعهد دوري السوبر بزيادة إيرادات أندية القمة في أوروبا والسماح بتوزيع أموال أكثر على بقية عناصر اللعبة. لكن مؤسسات بكرة القدم وأندية أخرى وروابط للمشجعين قالت إن هذه الخطط تهدف لزيادة ثروات أندية الصفوة فقط.

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