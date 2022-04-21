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انتفاضة في مانشستر.. «يونايتد» يدرس رحيل 12 نجما من صفوفه

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 06:55 مساء
انتفاضة في مانشستر.. «يونايتد» يدرس رحيل 12 نجما من صفوفه
جانب من تدريبات مانشستر يونايتد. (الإنترنت)
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كشفت تقارير صحفية، خلال الساعات الماضية، أن مانشستر يونايتد، ينوي إحداث غربلة داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خاصة بعد الهزيمة الكبيرة أمام نظيره ليفربول، برباعية نظيفة على ملعب «آنفيلد» في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرضت تعاقدات يونايتد مع اللاعبين لانتقادات شديدة في الآونة الأخيرة مع تراجع النادي للمركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر رغم مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية التي أنفقها على الفريق الحالي.

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وقالت جريدة «ميرور» البريطانية، وفقًا لـ«كورة»، إن إدارة مانشستر يونايتد، تعمل على مساعدة الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني للشياطين الحمر، على النجاح في الموسم المقبل (2022-2023).

وأوضحت الجريدة أن إدارة مانشستر يونايتد تجهز 200 مليون جنيه إسترليني لإنفاقها على الصفقات التي يطلبها تين هاج في موسمه الأول، حيث يعمل المدرب الهولندي على إعادة بناء الفريق الذي ظهر بصورة سيئة أخيرًا أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.

رحيل عدد من اللاعبين
وأشارت «ميرور» إلى أن هناك لاعبين من المؤكد رحيلهم مثل بول بوجبا ونيمانيا ماتيتش وجيسي لينجارد وإدينسون كافاني وخوان ماتا ولي جرانت بسبب انتهاء عقودهم، دون وجود مفاوضات للتجديد. مؤكدة رحيل مجموعة من اللاعبين المرشحين أيضًا للمغادرة مثل آرون وان بيساكا وإريك بيلي وفيل جونز وأليكس تيليس وأنتوني مارسيال وماركوس راشفورد.

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