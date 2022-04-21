«يويفا» يصدر بيانا بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أمس الأربعاء، بيانا يخص الجماهير في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم (2021-2022)، المقرر له السبت 28 مايو المقبل على استاد دو فرانس.

وقال «يويفا» في بيان عبر موقعه الرسمي: «بدأت عملية بيع تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، على موقع الاتحاد، وتستمر حتى 28 أبريل».

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75 ألف تذكرة

وأضاف أن سعة ملعب النهائي تبلغ 75 ألف تذكرة، وسيخصص 20 ألف تذكرة لكل فريق يصعد للمباراة النهائية، بينما يتم عرض 12 ألف تذكرة عبر موقع «يويفا» للجماهير في جميع أنحاء العالم.

وتابع «يويفا» أن العدد المتبقي من التذاكر مخصص للاتحاد المحلي المستضيف للمباراة، والاتحاد الأوروبي والاتحادات الوطنية والشركاء التجاريين وشركات البث.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه لن يتم بيع التذاكر على أساس أسبقية الشراء، وبدلا من ذلك، سيتم إجراء اقتراع على التذاكر بمجرد انتهاء فترة تقديم الطلبات.