تحالف بين لويس هاملتون وسيرينا وليامز لشراء تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت مصادر، اليوم الخميس، أن نجم سباقات «فورمولا وان»، لويس هاملتون، وأسطورة التنس الأميركية سيرينا وليامز، ينضمان إلى سباق شراء نادي تشيلسي الإنجليزي.

وقالت مصادر، وفقا لـ«رويترز» إن نجمة التنس سيرينا وليامز، والبريطاني لويس هاملتون، انضما إلى المجموعة التي يقودها مارتن بروتون والتي تسعى لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي.

- انضمام عضو جديد لقائمة شراء تشيلسي

- خطوة جديدة من الحكومة البريطانية بشأن تذاكر مباريات تشيلسي

- بعد العقوبات المفروضة عليه.. «تشيلسي» يفتح باب التساؤلات حول مصادر تمويل أندية أوروبا

- ملاك شيكاغو كابس يرغبون في شراء تشيلسي

وأوضحت المصادر أن نجوم الرياضة سينضمون إلى عرض بقيادة مارتن بروتون، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية البريطانية السابق، والذي يضم أيضا عائلة روجرز الكندية، ومؤسس شركة Centaurus Capital LP جون أرنولد، وعائلة تساي التايوانية، وتضم أيضا العداء البريطاني السابق سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى حاليا ومستثمرين من شتى أنحاء العالم.

مساهمة بـ20 مليون جنيه إسترليني

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» التلفزيونية، أن سيرينا المصنفة الأولى عالميا سابقا تعهدت بالمساهمة بمبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني تقريبا (13.06 مليون دولار) في الصفقة بينما تعهد هاملتون بمبلغ مماثل.

وأشارت «رويترز» أن ممثلي هاملتون (37 عاما) أكدوا انضمامه إلى عرض بروتون لشراء النادي الإنجليزي.

عرض تشيلسي للبيع

وعرض أبراموفيتش نادي تشيلسي للبيع بعد غزو بلاده روسيا أراضي أوكرانيا المجاورة، وقال إنه سيتبرع بالمبلغ الذي سيحصل عليه للأعمال الخيرية.

وبسبب الغزو، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على أبراموفيتش ليصبح بموجبها تشيلسي فعليا تحت سيطرتها بعد حرمان رجل الأعمال الروسي من أي دور في إدارة النادي.