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تحالف بين لويس هاملتون وسيرينا وليامز لشراء تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 03:11 مساء
تحالف بين لويس هاملتون وسيرينا وليامز لشراء تشيلسي
بطل فورمولا 1 لويس هاملتون ونجمة التنس سيرينا وليامز يستثمران 20 مليون جنيه إسترليني في عرض سير مارتن بروتون لشراء نادي تشيلسي. (الإنترنت)
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كشفت مصادر، اليوم الخميس، أن نجم سباقات «فورمولا وان»، لويس هاملتون، وأسطورة التنس الأميركية سيرينا وليامز، ينضمان إلى سباق شراء نادي تشيلسي الإنجليزي.

وقالت مصادر، وفقا لـ«رويترز» إن نجمة التنس سيرينا وليامز، والبريطاني لويس هاملتون، انضما إلى المجموعة التي يقودها مارتن بروتون والتي تسعى لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي.

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وأوضحت المصادر أن نجوم الرياضة سينضمون إلى عرض بقيادة مارتن بروتون، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية البريطانية السابق، والذي يضم أيضا عائلة روجرز الكندية، ومؤسس شركة Centaurus Capital LP جون أرنولد، وعائلة تساي التايوانية، وتضم أيضا العداء البريطاني السابق سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى حاليا ومستثمرين من شتى أنحاء العالم.

مساهمة بـ20 مليون جنيه إسترليني
وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» التلفزيونية، أن سيرينا المصنفة الأولى عالميا سابقا تعهدت بالمساهمة بمبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني تقريبا (13.06 مليون دولار) في الصفقة بينما تعهد هاملتون بمبلغ مماثل.

وأشارت «رويترز» أن ممثلي هاملتون (37 عاما) أكدوا انضمامه إلى عرض بروتون لشراء النادي الإنجليزي.

عرض تشيلسي للبيع
وعرض أبراموفيتش نادي تشيلسي للبيع بعد غزو بلاده روسيا أراضي أوكرانيا المجاورة، وقال إنه سيتبرع بالمبلغ الذي سيحصل عليه للأعمال الخيرية.

وبسبب الغزو، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على أبراموفيتش ليصبح بموجبها تشيلسي فعليا تحت سيطرتها بعد حرمان رجل الأعمال الروسي من أي دور في إدارة النادي.

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