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أول تعليق من إريك هاغ بعد تعيينه مديرا فنيا لمانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 01:04 مساء
أول تعليق من إريك هاغ بعد تعيينه مديرا فنيا لمانشستر يونايتد
إريك تين هاغ. (الإنترنت)
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علق المدير الفني الجديد لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، المدرب الهولندي إريك تن هاغ، على قيادته للشياطين الحمر قادما من فريق أياكس، بداية من الموسم المقبل، خلفا لمدربه الموقت الحالي الألماني رالف رانغنيك.

وأعلن مانشستر يونايتد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وصل وصل وصل!.. يسر مانشستر يونايتد الإعلان عن تعيين إريك تن هاغ في منصب المدير الفني منذ نهاية الموسم وحتى يونيو 2025، مع خيار التمديد لسنة أخرى».

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وقال إريك تن هاغ، وفقا للموقع الرسمي للنادي: «إنه لشرف عظيم أن أعين مدربا لمانشستر يونايتد وأنا متحمس للغاية للتحدي المقبل.. أنا أعرف تاريخ هذا النادي الكبير وشغف الجماهير، وأنا عازم تماما على تطوير فريق قادر على تحقيق النجاح الذي يستحقه».

وأوضح: «سيكون من الصعب مغادرة أياكس بعد هذه السنوات الرائعة، ويمكنني أن أؤكد لجماهيره التزامي وتركيزي الكاملين على إنهاء ذلك الموسم بنجاح قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد».

تعليق مدير كرة القدم
وقال جون مورتو، مدير كرة القدم: «خلال السنوات الأربع الماضية في أياكس، أثبت إريك نفسه كواحد من أكثر المدربين نجاحا في أوروبا. هو مشهور بجاذبية فريقه وكرة قدمه الهجومية والتزامه تجاه الشباب».

وتابع: «في محادثاتنا مع إريك التي سبقت هذا الموعد، أعجبنا برؤيته طويلة المدى لإعادة مانشستر يونايتد إلى المستوى نريد أن نكون فيه.. نتمنى لإريك كل التوفيق لأنه يركز الآن على تحقيق نهاية ناجحة للموسم مع أياكس ونتطلع إلى الترحيب به في مانشستر يونايتد هذا الصيف».

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