يوفنتوس يضرب موعدا مع إنتر بنهائي كأس إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

نجح فريق يوفنتوس في حسم التأهل إلى نهائي كأس إيطاليا، عقب فوزه على فيورنتينا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «أليانز ستاديوم»، في إياب نصف نهائي البطولة.

سجل الهدف الأول ليوفنتوس اللاعب فيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقة (32)، بعد خطأ من الحارس دراجوفسكي، الذي خرج من مرماه بشكل خاطئ ليبعدها الدفاع وتصل إلى بيرنارديسكي، الذي سدد الكرة مباشرة في الشباك.

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وعزز يوفنتوس النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة (90+4)، عن طريق دانيلو، بعد توغل كوادرادو لداخل المنطقة ومروره من المدافع ليمرر الكرة على طبق من ذهب إلى دانيلو الذي وضعها في الشباك.

وبهذا الفوز، تأهل يوفنتوس للمباراة النهائية ليضرب موعدا مع إنتر ميلان، الذي تأهل للنهائي بفضل فوزه على ميلان بنتيجة (3-0).