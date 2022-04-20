Atwasat

بمساعدة برايتون.. مانشستر سيتي يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 11:02 مساء
بمساعدة برايتون.. مانشستر سيتي يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي يفوز ضيفه برايتون بثلاثية نظيفة على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الجولة 30 (الإنترنت)
alwasat radio

نجح فريق مانشستر سيتي، في استعادة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على ضيفه برايتون بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد ضمن لقاءات الجولة رقم 30 من المسابقة

سجل رياض محرز الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة (53) بعد تمريرة من دي بروين اصطدمت في قدم الدفاع ووصلت للنجم الجزائري الذي انفرد بسانشيز، وسدد كرة سكنت الشباك.

- الدوري الإنجليزي.. آرسنال يحسم ديربي لندن ضد تشيلسي في «ستامفورد بريدج»
- الأعلى راتبا في الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يحسم صفقة هالاند
- محمد صلاح يدافع عن نفسه بعد تصريحاته ضد مانشستر يونايتد
- إعادة بناء مانشستر يونايتد يبدأ برحيل الكشافين

وجاء هدف السيتي الثاني في الدقيقة (66) عن طريق فيل فودين، من تمريرة من رياض محرز إلى فودين الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ترتطم بالدفاع وتغير اتجاهها مخادعة حارس المرمى لتسكن الشباك.

وعزز ماشستر سيتي النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة (82)، بعدما مرر دي بروين كرة سحرية لبيرناردو على حدود منطقة الجزاء، ليسدد البرتغالي كرة مباشرة سكنت الشباك.

السيتي يستعيد الصدارة من جديد
بهذه النتيجة احتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما رفع رصيده إلى 77 نقطة، بينما تجمد رصيد برايتون عند 40 نقطة في المركز العاشر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «الميزان» (الحلقة 1)

برنامج «الميزان» (الحلقة 1)
برنامج «كتب ليبية» (8)

برنامج «كتب ليبية» (8)
روسيا تجري أول تجربة ناجحة على أحدث صاروخ بالستي من طراز «سارمات»

روسيا تجري أول تجربة ناجحة على أحدث صاروخ بالستي من طراز «سارمات»
خلونا نحلموا (الحلقة 8)

خلونا نحلموا (الحلقة 8)
مسلسل «شن الحكاية» (8)

مسلسل «شن الحكاية» (8)
مسلسل «هذا هو» (7)

مسلسل «هذا هو» (7)
الكاسا (الحلقة 5)

الكاسا (الحلقة 5)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (5)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (5)
«بوابة الوسط» تستعرض الجدول الكامل لمباريات صعود الممتاز وكأس ليبيا

«بوابة الوسط» تستعرض الجدول الكامل لمباريات صعود الممتاز وكأس ليبيا
القضاء البريطاني يسمح رسميا بتسليم أسانج إلى أميركا

القضاء البريطاني يسمح رسميا بتسليم أسانج إلى أميركا
الحداد: لن نسمح باستغلال المؤسسة العسكرية والمسلحين لجر البلاد إلى الحرب

الحداد: لن نسمح باستغلال المؤسسة العسكرية والمسلحين لجر البلاد إلى الحرب
الحصار الروسي يشتد.. ومقاتلو ماريوبول يستغيثون: ربما نعيش ساعاتنا الأخيرة

الحصار الروسي يشتد.. ومقاتلو ماريوبول يستغيثون: ربما نعيش ساعاتنا الأخيرة
فرنسا: هل تقلب ماري لوبان الموازين؟

فرنسا: هل تقلب ماري لوبان الموازين؟
«فرانس برس»: استمرار الانقسام بشأن ليبيا في مجلس الأمن

«فرانس برس»: استمرار الانقسام بشأن ليبيا في مجلس الأمن
المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023
وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط الليبي المهرب

وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط ...
«العفو الدولية» تطالب «القيادة العامة» بالإفراج الفوري عن معتقلين لديها

«العفو الدولية» تطالب «القيادة العامة» بالإفراج الفوري عن معتقلين لديها
بعد بيان مستشفى بئر الأسطى.. توضيح من حيدر السائح بخصوص عودة الجذام للانتشار في ليبيا

بعد بيان مستشفى بئر الأسطى.. توضيح من حيدر السائح بخصوص عودة الجذام للانتشار في ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
إعادة بناء مانشستر يونايتد يبدأ برحيل الكشافين
إعادة بناء مانشستر يونايتد يبدأ برحيل الكشافين
منع لاعبي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في «ويمبلدون»
منع لاعبي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في «ويمبلدون»
محمد صلاح يدافع عن نفسه بعد تصريحاته ضد مانشستر يونايتد
محمد صلاح يدافع عن نفسه بعد تصريحاته ضد مانشستر يونايتد
بيان رسمي من اتحاد لاعبي التنس المحترفين بعد قرار بطولة «ويمبلدون»
بيان رسمي من اتحاد لاعبي التنس المحترفين بعد قرار بطولة ...
الأعلى راتبا في الدوري الإنجليزي.. «مانشستر سيتي» يحسم صفقة هالاند
الأعلى راتبا في الدوري الإنجليزي.. «مانشستر سيتي» يحسم صفقة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
راسليمينا «38».. تصفية حسابات على مدار يومين في عالم المصارعة الحرة
راسليمينا «38».. تصفية حسابات على مدار يومين في عالم ......
قرعة متوازنة في المجموعات الثماني بمونديال قطر 2022
قرعة متوازنة في المجموعات الثماني بمونديال قطر 2022...
مدفيديف يعلن غيابه شهرين للإصابة وسط شكوك مشاركته في رولان غاروس للتنس
مدفيديف يعلن غيابه شهرين للإصابة وسط شكوك مشاركته في رولان ......
بالفيديوهات: الليلة الأولى من «راسليمينا 2022».. تكريم الأندرتيكر وعودة كودي رودز .. وفوز ستيف أوستن
بالفيديوهات: الليلة الأولى من «راسليمينا 2022».. تكريم ......
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما...
المزيد
يوفنتوس يضرب موعدا مع إنتر بنهائي كأس إيطاليا
يوفنتوس يضرب موعدا مع إنتر بنهائي كأس إيطاليا...
بمساعدة برايتون.. مانشستر سيتي يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي
بمساعدة برايتون.. مانشستر سيتي يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي...
الدوري الإنجليزي.. آرسنال يحسم ديربي لندن ضد تشيلسي في «ستامفورد بريدج»
الدوري الإنجليزي.. آرسنال يحسم ديربي لندن ضد تشيلسي في ......
الأعلى راتبا في الدوري الإنجليزي.. «مانشستر سيتي» يحسم صفقة هالاند
الأعلى راتبا في الدوري الإنجليزي.. «مانشستر سيتي» يحسم صفقة ......
بيان رسمي من اتحاد لاعبي التنس المحترفين بعد قرار بطولة «ويمبلدون»
بيان رسمي من اتحاد لاعبي التنس المحترفين بعد قرار بطولة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط