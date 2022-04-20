بمساعدة برايتون.. مانشستر سيتي يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

نجح فريق مانشستر سيتي، في استعادة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على ضيفه برايتون بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد ضمن لقاءات الجولة رقم 30 من المسابقة

سجل رياض محرز الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة (53) بعد تمريرة من دي بروين اصطدمت في قدم الدفاع ووصلت للنجم الجزائري الذي انفرد بسانشيز، وسدد كرة سكنت الشباك.

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وجاء هدف السيتي الثاني في الدقيقة (66) عن طريق فيل فودين، من تمريرة من رياض محرز إلى فودين الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ترتطم بالدفاع وتغير اتجاهها مخادعة حارس المرمى لتسكن الشباك.

وعزز ماشستر سيتي النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة (82)، بعدما مرر دي بروين كرة سحرية لبيرناردو على حدود منطقة الجزاء، ليسدد البرتغالي كرة مباشرة سكنت الشباك.