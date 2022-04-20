الطاقم الطبي يخرج ببيان عن الحالة السريرية للأسطورة «بيليه» بعد تجدد زيارته للمستشفى

القاهرة - بوابة الوسط

أُدخل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه إلى المستشفى مجددًا في إطار عملية علاجه من سرطان القولون وفق ما أفاد المركز الطبي في ساو باولو، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأفاد مستشفى ألبرت أينشتاين، في بيان أمس الثلاثاء، بأن الحالة السريرية لإدسون أرانتس دو ناسيمنتو، وهو الاسم الكامل لبيليه، «جيدة ومستقرة، ومن المقرر أن يخرج من المستشفى في الأيام القليلة المقبلة»، بحسب ما نقله موقع جريدة «الشرق الأوسط».

وخضع بيليه (81 عامًا) في الرابع من سبتمبر الماضي لعملية جراحية في المستشفى نفسه لإزالة ورم القولون المكتشف خلال الفحوصات الروتينية، مكث بعدها عشرة أيام في وحدة العناية المركزة، قبل أن يعود إليها لفترة وجيزة بعد أيام قليلة بسبب صعوبات في التنفس.