سباق جائزة إيمولا الكبرى للسيارات يستعد للانطلاق في إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

أصبح فيراري المارد الجديد للموسم الحالي من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، قبل سباق جائزة إيمولا الكبرى الذي يقام في إيطاليا، الأحد المقبل، بحسب ما أكد مدير فريق ريد بول، اليوم الأربعاء.

ويتصدر فيراري الترتيب العام لفئة الصناع للفرق، كما بإمكان سائق الفريق تشارلز لوكلير أن يعزز صدارته للترتيب العام لفئة السائقين خلال السباق الإيطالي، والذي سيتضمن سباقًا للسرعة السبت المقبل للمرة الأولى هذا الموسم، بحسب ما نقله موقع «24» عن وكالة الأنباء الألمانية.

وقال هيلموت ماركو مدير السباقات في ريد بول، اليوم الأربعاء، لمجلة «شبورت بيلد»، «فيراري جيد في كل الأجواء وفي كل الحلبات وبكل أنواع الإطارات».