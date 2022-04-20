Atwasat

سباق جائزة إيمولا الكبرى للسيارات يستعد للانطلاق في إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 03:52 مساء
سباق جائزة إيمولا الكبرى للسيارات يستعد للانطلاق في إيطاليا
سباق سيارات. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

أصبح فيراري المارد الجديد للموسم الحالي من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، قبل سباق جائزة إيمولا الكبرى الذي يقام في إيطاليا، الأحد المقبل، بحسب ما أكد مدير فريق ريد بول، اليوم الأربعاء.

ويتصدر فيراري الترتيب العام لفئة الصناع للفرق، كما بإمكان سائق الفريق تشارلز لوكلير أن يعزز صدارته للترتيب العام لفئة السائقين خلال السباق الإيطالي، والذي سيتضمن سباقًا للسرعة السبت المقبل للمرة الأولى هذا الموسم، بحسب ما نقله موقع «24» عن وكالة الأنباء الألمانية.

وقال هيلموت ماركو مدير السباقات في ريد بول، اليوم الأربعاء، لمجلة «شبورت بيلد»، «فيراري جيد في كل الأجواء وفي كل الحلبات وبكل أنواع الإطارات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «الميزان» (الحلقة 1)

برنامج «الميزان» (الحلقة 1)
برنامج «كتب ليبية» (8)

برنامج «كتب ليبية» (8)
خلونا نحلموا (الحلقة 8)

خلونا نحلموا (الحلقة 8)
مسلسل «شن الحكاية» (8)

مسلسل «شن الحكاية» (8)
مسلسل «هذا هو» (7)

مسلسل «هذا هو» (7)
الكاسا (الحلقة 5)

الكاسا (الحلقة 5)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (5)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (5)
«بوابة الوسط» تستعرض الجدول الكامل لمباريات صعود الممتاز وكأس ليبيا

«بوابة الوسط» تستعرض الجدول الكامل لمباريات صعود الممتاز وكأس ليبيا
القضاء البريطاني يسمح رسميا بتسليم أسانج إلى أميركا

القضاء البريطاني يسمح رسميا بتسليم أسانج إلى أميركا
فرنسا: هل تقلب ماري لوبان الموازين؟

فرنسا: هل تقلب ماري لوبان الموازين؟
بالصور.. ليفربول يقهر مانشستر يونايتد في «آنفيلد».. ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

بالصور.. ليفربول يقهر مانشستر يونايتد في «آنفيلد».. ويتصدر ترتيب الدوري ...
الـ«بنتاغون»: أوكرانيا تسلمت مقاتلات وقطع غيار لتعزيز سلاحها الجوي

الـ«بنتاغون»: أوكرانيا تسلمت مقاتلات وقطع غيار لتعزيز سلاحها الجوي
المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023
هل استخدمت الإمارات برنامج « بيغاسوس» للتجسس على هواتف موظفين فى مكتب جونسون والخارجية البريطانية؟

هل استخدمت الإمارات برنامج « بيغاسوس» للتجسس على هواتف موظفين فى مكتب جونسون ...
بهذه الطريقة.. جماهير ليفربول تخطط لمواساة رونالدو في وفاة طفله الرضيع

بهذه الطريقة.. جماهير ليفربول تخطط لمواساة رونالدو في وفاة طفله الرضيع
وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط الليبي المهرب

وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط ...
برنامج «كتب ليبية» (7)

برنامج «كتب ليبية» (7)
الديمقراطية حين تكره

الديمقراطية حين تكره
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ماذا قال «غوارديولا» عن أنباء حسم مانشستر سيتي لصفقة هالاند؟
ماذا قال «غوارديولا» عن أنباء حسم مانشستر سيتي لصفقة هالاند؟
أرتيتا يرد على تصريحات لاكازيت بشأن الرحيل
أرتيتا يرد على تصريحات لاكازيت بشأن الرحيل
بالصور.. ليفربول يقهر مانشستر يونايتد في «آنفيلد».. ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي
بالصور.. ليفربول يقهر مانشستر يونايتد في «آنفيلد».. ويتصدر ترتيب ...
إنتر يفوز على ميلان ويتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا
إنتر يفوز على ميلان ويتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا
كأس ألمانيا.. فرايبورغ يبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه
كأس ألمانيا.. فرايبورغ يبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
راسليمينا «38».. تصفية حسابات على مدار يومين في عالم المصارعة الحرة
راسليمينا «38».. تصفية حسابات على مدار يومين في عالم ......
قرعة متوازنة في المجموعات الثماني بمونديال قطر 2022
قرعة متوازنة في المجموعات الثماني بمونديال قطر 2022...
مدفيديف يعلن غيابه شهرين للإصابة وسط شكوك مشاركته في رولان غاروس للتنس
مدفيديف يعلن غيابه شهرين للإصابة وسط شكوك مشاركته في رولان ......
بالفيديوهات: الليلة الأولى من «راسليمينا 2022».. تكريم الأندرتيكر وعودة كودي رودز .. وفوز ستيف أوستن
بالفيديوهات: الليلة الأولى من «راسليمينا 2022».. تكريم ......
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما...
المزيد
الطاقم الطبي يخرج ببيان عن الحالة السريرية للأسطورة «بيليه» بعد تجدد زيارته للمستشفى
الطاقم الطبي يخرج ببيان عن الحالة السريرية للأسطورة «بيليه» ......
سباق جائزة إيمولا الكبرى للسيارات يستعد للانطلاق في إيطاليا
سباق جائزة إيمولا الكبرى للسيارات يستعد للانطلاق في إيطاليا...
أليغري: لهذا السبب «يوفنتوس» يعاني من تسجيل الأهداف
أليغري: لهذا السبب «يوفنتوس» يعاني من تسجيل الأهداف...
كأس ألمانيا.. فرايبورغ يبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه
كأس ألمانيا.. فرايبورغ يبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه...
إنتر يفوز على ميلان ويتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا
إنتر يفوز على ميلان ويتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط