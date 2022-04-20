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أليغري: لهذا السبب «يوفنتوس» يعاني من تسجيل الأهداف

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 12:24 صباحا
أليغري: لهذا السبب «يوفنتوس» يعاني من تسجيل الأهداف
ماسيميليانو أليغري مدرب «يوفنتوس» . (الإنترنت)
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كشف المدير الفني لفريق «يوفنتوس» الإيطالي، المدرب ماسيميليانو أليغري، السبب وراء معاناة فريقه في تسجيل الأهداف، وذلك قبل مواجهة «فيورنتينا» في قبل نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم يوم غدًا الأربعاء.

وقال أليغري، للصحفيين، وفقًا لـ«رويترز»، إن معاناة «يوفنتوس» في تسجيل الأهداف تعود إلى أسباب نفسية بشكل أكبر منها فنية، موضحًا: «الانتقادات إيجابية لأنها تحفز الأجواء.. نحن في يوفنتوس ونحن دائمًا تحت المراقبة والضغط».

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وأضاف: «يوم السبت أمام بولونيا، تعادلنا في مباراة (1-1) رغم صناعة عدد كبير من الفرص.. نحتاج إلى تحسين موقعنا في ظل أننا نحتل المركز العاشر في تسجيل الأهداف.. نحتاج إلى شراسة أكبر أمام المرمى، لكن الأمر يتعلق بجانب نفسي بشكل أكبر من الجانب الفني».

مباراة صعبة أمام «فيورنتينا»
وأوضح أليغري أن «فيورنتينا» سيمثل منافسًا صعبًا في ظل تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة. متابعًا: «غدًا ستكون مباراة مختلفة تمامًا. يمر فيورنتينا بحالة رائعة لذا ستكون المباراة صعبة».

وأكد أليغري أنه لم يستقر بعد على التشكيلة الأساسية، لكنه ينوي إشراك المدافع ليوناردو بونوتشي والحارس ماتيا باريس: «سأحدد من سيلعب غدًا بعد المران.. نملك اثنين فقط من لاعبي الوسط هما دينيس زكريا وأدريان رابيو. لم يتعافَ أرتور بعد. هناك دانيلو وفابيو ميريتي جاهزان أيضًا وبوسعهما المساعدة في حال الحاجة إليهما».

ويدخل «يوفنتوس»، رابع الترتيب في الدوري المحلي، المباراة في تورينو بعد التفوق 1-صفر على «فيورنتينا» ذهابًا.

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