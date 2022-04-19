كأس ألمانيا.. فرايبورغ يبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل فريق فرايبورغ للمرة الأولى فيتاريخه، إلى نهائي كأس ألمانيا، بعدما حقق الفوز على فريق من الدرجة الثانية هامبورغ بلاثاية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي.

وسجل فرايبورغ الهدف الأول في الدقيقة (11) عن طريق لاعبه نيلز بيترسن، وسجل الثاني نيكولاس هوفلر في الدقيقة (17)، وعزز النتيجة اللاعب فينتشينزو جريفو في الدقيقة (35)، من ركلة جزاء.

فيما سجل هامبورغ هدفه الوحيد في الشوط الثاني سجله لاعبه روبرت جلاتزل قبل دقيقتين من نهاية المباراة.

ويلتقي فرايبورج، الذي لم يسبق له التتويج بأي لقب كبير، في النهائي المقرر في 21 مايو المقبل، بالاستاد الأولمبي في برلين، مع الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي التي تجمع بين لايبزيج ويونيون برلين غدا الأربعاء.