أرتيتا يرد على تصريحات لاكازيت بشأن الرحيل

القاهرة - بوابة الوسط

رد المدير الفني لفريق «آرسنال»، ميكل أرتيتا، على لاعبه ألكسندر لاكازيت، الذي ألمح إلى أنه في مفاوضات مع عدة أندية بشأن الرحيل عن النادي اللندني هذا الصيف.

وطلب ميكل أرتيتا، وفقًا لـ«رويترز» من لاعبه ألكسندر لاكازيت الحفاظ على تركيزه مع النادي، بعدما أشار المهاجم الفرنسي، الذي ينتهي تعاقده في نهاية الموسم الجاري، إلى العودة إلى ناديه السابق أولمبيك «ليون» خلال مقابلة سابقة، وأنه يفتقد اللعب في دوري أبطال أوروبا.

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وقال أرتيتا للصحفيين قبل مواجهة «تشيلسي» يوم الأربعاء، إنه لم يندهش كثيرًا من تعليقات لاكازيت، لكنه طالبه بالاستمرار في التزامه مع «آرسنال»، موضحًا: «إنه لا يحتاج إلى إبلاغي بما يفعله.. يسمح موقف عقده بأن يتخذ قرارًا بخصوص مستقبله».

أريد أن يحافظ على تركيزه الكامل

وأضاف: «لقد أبدينا نية في الحديث خلال الصيف.. بالنسبة لباقي الأمور، فأنا أريده أن يحافظ على تركيزه الكامل في مهمته وهي الدفاع عن آرسنال بأفضل شكل ممكن».

وسجل لاكازيت، الذي انتقل إلى «آرسنال» في 2017، ستة أهداف في 31 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم. ويبدو المهاجم الشاب إيدي نكيتياه في طريقه للرحيل أيضًا، حيث قرر تأجيل التوقيع على عقد جديد بسبب قلة مشاركاته مع أرتيتا.

وتابع أرتيتا: «إنه محق في إحباطه.. هذا ما نريده من اللاعبين الذين لا يشاركون في دقائق عديدة.. بالنسبة لإيدي فلقد قلت كثيرًا كيف أقدره. الواقع أننا نملك خططًا كبيرة من أجله في هذا النادي».

وخسر «آرسنال» في آخر ثلاث مباريات بالدوري ليتراجع إلى المركز السادس، لكنه سيبحث عن نتيجة إيجابية أمام «تشيلسي» لإنعاش آمال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. ويتأخر «آرسنال» بثلاث نقاط عن «توتنهام هوتسبير» رابع الترتيب، لكنه يملك مباراة واحدة مؤجلة.