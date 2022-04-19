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ماذا قال «غوارديولا» عن أنباء حسم مانشستر سيتي لصفقة هالاند؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 09:21 مساء
ماذا قال «غوارديولا» عن أنباء حسم مانشستر سيتي لصفقة هالاند؟
النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم بوروسيا دورتموند الألماني. (ا ف ب)
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تحدث المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، المدرب الإسباني بيب غوارديولا، عن أنباء حسم ناديه صفقة النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وكانت تقارير صحفية، أشارت خلال الفترة الماضية، وفقا لـ«فرانس برس»، أن سيتي وافق على دفع مبلغ 63 مليون جنيه إسترليني (81 مليون دولار)، قيمة بند تحرير عقد المهاجم مع دورتموند، بعد الاتفاق على شروط شخصية مع وكلاء اللاعب هذا الأسبوع. كما ذكرت التقارير أن هالاند سيتقاضى راتبا أسبوعيا قدره 50 ألف جنيه إسترليني.

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وقال غوارديولا، ردا على سؤال حول احتمال التعاقد مع هالاند، خلال تحدثه إلى الصحافيين أثناء المؤتمر الصحافي قبل مواجهة برايتون في الدوري الأربعاء: «لا إجابة على سؤالك.. أفكر وأقلق بأمور أخرى الآن بدلا من التفكير بما سيحدث في هذا النادي الموسم المقبل».

التحديات الحالية
وبعد إخفاقه في التعاقد مع هاري كاين مهاجم توتنهام العام الماضي، يعتبر هالاند من أبرز اللاعبين الذين بإمكانهم سد الفراغ في المقدمة.

وفي خضم معركة الاحتفاظ بلقب الدوري حيث يتقدم بفارق نقطة عن ليفربول (74 مقابل 73) وسعيه للفوز بأول لقب في دوري أبطال أوروبا، بدا غوارديولا حريصا على التركيز على التحديات الحالية بدلا من الصفقات المستقبلية.

وأضاف: «لا نعرف ما الذي سيحدث في المستقبل. لسنوات عديدة لم أتحدث عن فترات الانتقالات، خاصة عندما يكون لدينا تحديات رائعة نخوضها هذا الموسم».

وحطم ليفربول آمال غريمه سيتي في تحقيق الثلاثية (دوري-كأس-دوري الأبطال) بفوزه عليه (3-2) في نصف نهائي كأس إنجلترا السبت على ملعب ويمبلي الشهير، بعد أسبوع من انتهاء القمة بينهما في الدوري بالتعادل (2-2).

أبرز المهاجمين في عالم الكرة
وافتقد «سيتيزنس» الذي يدافع عن لقبه أمام مطارده المباشر ليفربول إلى مهاجم فتاك هذا الموسم بعد رحيل هدافه التاريخي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو العام الماضي إلى برشلونة الإسباني، قبل أن يعلن اعتزاله بسبب مشكلة في قلبه.

ويعتبر هالاند، ابن الـ 21 عاما، أحد أبرز المهاجمين في عالم الكرة المستديرة إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي، وقد أبدى ريال مدريد الإسباني رغبته بضمه إلى صفوفه، إضافة إلى مهاجم باريس سان جيرمان.

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