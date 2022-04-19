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بوكيتينو يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 08:28 مساء
بوكيتينو يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان
المدير الفني لنادي «باريس سان جيرمان»، المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو. (الإنترنت)
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أنهى المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو، الجدل بشأن الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية، بشأن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري (2021-2022).

 
وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، وفقا لـ«كورة»: «حاليا أركز على التتويج بالدوري الفرنسي للمرة العاشرة، وحسم اللقب في أسرع فرصة ممكنة، بعدها يمكن تقييم عملنا هذا الموسم».

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وأوضح: «كان هدفنا التتويج بدوري أبطال أوروبا، وما زلنا نشعر بخيبة أمل، إلا أن الأمر مسألة تعاقدية، أكثر منها رغبة، يتبقى عام في عقدي، وبالطبع أتطلع مع الجهاز الفني لتحقيق إنجازات أفضل».

ملف الراحلين
وأضاف «بوكيتينو» عن العمل مع ليوناردو المدير الرياضي بشأن قائمة الفريق للموسم الجديد: «بالتأكيد إدارة النادي تعمل حاليا على ملف الراحلين والصفقات الجديدة، لكن التركيز حاليا على حسم لقب الدوري، بعدها يمكن التفكير في الأفضل لمستقبل النادي».

وشدد المدرب الأرجنتيني: «لا يزال الحافز موجودا، نتطلع للقب الدوري للمرة العاشرة، إنه إنجاز مهم في تاريخ النادي، لذا لا بد من احترام كرة القدم ومنافسينا».

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