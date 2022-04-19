حرمان الصين من استضافة بطولة شرق آسيا لكرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط

انسحبت الصين، من تنظيم بطولة شرق آسيا لكرة القدم، لتقام في اليابان، بسبب مخاوف تتعلق بانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وكشف منظمون اليوم الثلاثاء، وفقا لـ«رويترز» أنه تقرر إقامة بطولة شرق آسيا لكرة القدم في يوليو المقبل، في اليابان، بعدما كان من المقرر أن تستضيف الصين البطولة للمرة الثالثة بعد تنظيمها على أرضها في العامين 2008 و2015.

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انسحاب فريق شنغهاي بورت

وجاء قرار نقل البطولة بعد انسحاب فريق شنغهاي بورت الصيني في وقت سابق من الشهر الجاري من دوري أبطال آسيا 2022 بسبب قيود السفر المفروضة على المدينة التي ينتمي إليها.

وسيشارك في منافسة الرجال منتخبات كوريا الجنوبية واليابان والصين وهونغ كونغ بعد إلغاء دورة للتصفيات بمشاركة منتخبات أخرى في المنطقة.

وسيشارك في منافسة السيدات منتخبات الصين المتوجة أخيرا ببطولة آسيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.