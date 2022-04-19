الاتحاد الفرنسي يعلن الانسحاب من سباق استضافة كأس «ديفيز» للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

قال الاتحاد الفرنسي للتنس إنه انسحب من السباق على استضافة مباريات مرحلة المجموعات في نهائيات كأس ديفيز للتنس لفرق الرجال هذا العام.

أسباب الانسحاب

وكشف الاتحاد الفرنسي للتنس أسباب الانسحاب وأرجعها إلى صعوبة الشروط المالية والتنظيمية، بحسب ما نقله موقع جريدة «الشرق الأوسط» عن وكالة أنباء «رويترز».

المدن المرشحة

وكان الاتحاد الدولي للتنس أعلن في البداية إقامة دور المجموعات في مدن بولونيا وغلاسكو وهامبورغ وملقة خلال الفترة ما بين 14 و18 سبتمبر المقبل.