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الاتحاد الفرنسي يعلن الانسحاب من سباق استضافة كأس «ديفيز» للتنس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 04:11 مساء
الاتحاد الفرنسي يعلن الانسحاب من سباق استضافة كأس «ديفيز» للتنس
منافسات كأس «ديفيز» للتنس. (أرشيفية : الإنترنت)
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قال الاتحاد الفرنسي للتنس إنه انسحب من السباق على استضافة مباريات مرحلة المجموعات في نهائيات كأس ديفيز للتنس لفرق الرجال هذا العام.

أسباب الانسحاب
وكشف الاتحاد الفرنسي للتنس أسباب الانسحاب وأرجعها إلى صعوبة الشروط المالية والتنظيمية، بحسب ما نقله موقع جريدة «الشرق الأوسط» عن وكالة أنباء «رويترز».

المدن المرشحة
وكان الاتحاد الدولي للتنس أعلن في البداية إقامة دور المجموعات في مدن بولونيا وغلاسكو وهامبورغ وملقة خلال الفترة ما بين 14 و18 سبتمبر المقبل.

ملقة
وبعد ذلك وقع الاختيار على ملقة لاستضافة مراحل خروج المهزوم في نوفمبر، وفتح الاتحاد الدولي الباب أمام الدول للمشاركة في استضافة دور المجموعات بدلا من ملقة والتقدم بالطلبات.

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