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الملاكم أمير خان يكشف تعرضه لسطو مسلح في شرق لندن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 03:23 مساء
الملاكم أمير خان يكشف تعرضه لسطو مسلح في شرق لندن
أمير خان. (أرشيفية : الإنترنت)
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أكد الملاكم البريطاني أمير خان أنه تعرض للسرقة تحت تهديد السلاح في العاصمة البريطانية، لكنه لم يصب بسوء هو وزوجته.

سرقة بالإكراه
وكتب خان عبر «تويتر»، «سرقوا قبل قليل ساعتي تحت تهديد السلاح في شرق لندن، في منطقة ليتون، عبرت الشارع، قبل التعرض للحادث»، بحسب ما نقله موقع «24» عن «رويترز».

التهديد بالسلاح
وقال خان «ركض رجلان نحوي وطلبا مني أحدهما ساعتي بينما صوب مسدسا إلى وجهي، المهم هو أننا لم نصب بسوء».

مسيرة خان
وسبق لخان (35 عاما) الفوز بالفضية الأولمبية للوزن الخفيف في دورة أثينا 2004 وباللقب العالمي الموحد لوزن خفيف الوسط.

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