برشلونة يتفرغ للكفاح على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال...

تفصل خمس نقاط فقط بين برشلونة وريال سوسيداد السادس في القائمة، بينما تحتدم المعركة على المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا».
مواجهة جديدة لبرشلونة
وسيلتقي ريال سوسيداد في ملعبه مع برشلونة الخميس المقبل، وسيسعى لتقليص الفارق الذي يبعده عن المربع الذهبي، ويتساوى برشلونة في الرصيد مع إشبيلية وأتلتيكو مدريد برصيد 60 نقطة لكل منها، بحسب ما نقله موقع «24».
مهمة صعبة في الليغا
ولا يتوقع أن تكون مهمة برشلونة سهلة في مواجهة سوسيداد الذي لم يخسر في آخر خمس مباريات، ويحتل ريال بيتيس المركز الخامس برصيد 57 نقطة وسيلتقي في ملعبه مع إلتشي في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء.
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